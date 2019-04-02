台北國際電腦展首設CEO Keynote AMD蘇姿丰將主講高速運算布局

2019 年台北國際電腦展 (COMPUTEX 2019) 展前國際記者會，將在今年 5 月 27 日舉行，主辦單位外貿協會今 (2) 日宣布，今年首度增設 CEO Keynote，將邀請超微 (AMD)(AMD-US) 總裁暨執行長蘇姿丰擔任主講人，以新世代高效能運算為題，探討高效能運算技術的發展與產業布局。

外貿協會祕書長葉明水表示，今年首次在展前國際記者會舉辦 CEO Keynote，邀請蘇姿丰與會分享高效能運算趨勢，期待能藉此拋磚引玉，吸引更多廠商加入 COMPUTEX。

蘇姿丰除對受邀發表感到榮幸外，也將在會中揭示更多新一代高效能 AMD 平台與產品，並與合作夥伴共同分享技術及開放產業體系如何帶動運算與產業創新。

蘇姿丰 2012 年加入 AMD，擔任全球事業群資深副總裁暨總經理，之後在 2014 年 7 月至 10 月期間擔任營運長，負責將 AMD 事業群、銷售、全球營運和基礎架構發展團隊整合為單一市場導向部門，並自當年 10 月擔任 AMD 總裁暨執行長以及公司董事至今。

COMPUTEX 2019 將在 5 月 28 日至 6 月 1 日展出，今年以領先科技趨勢為主題，規劃人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創及電競與延展實境等五大主題，盼能藉全球各家資訊廠商激盪出更多創新技術與市場商機。。