〈財委會質詢〉壽險業錢進海外竟和財政部有關？ 財部：研議發行功能性公債

壽險業資金大舉前進海外市場，居然跟財政部有關？立委郭正亮質詢時說，台灣保險業投資債券比重僅 10%，原因在於財政部舉債保守，認為財政部應多發長期公債給壽險業投資，財政部長蘇建榮回應，會研究發行「功能性公債」的可行性。

財委會今 (27) 日審查國安基金相關條例，邀請財政部等相關單問列席備詢，對於立委主張，財政部應多發長期公債，供壽險業投資，蘇建榮答詢時說，會研究發行功能性公債的可行性，但也強調，發功能性公債涉及修法，因此需時間研議。

郭正亮質詢指出，台灣保險業投資公債比例僅 10%，低於韓國韓國保險業投資債券比重高達 50%；而台灣公債發行占 GDP 比重僅約 30%，低於韓國 55%。

進一步看 20 年期的長天期公債，韓國每年發行量高達 1020 億美元，台灣僅韓國的六分之一，台灣長天債規模明顯低於韓國。

郭正亮主張，財政部舉債過於保守，呼籲政府應從資產管理的角度思考，增發政府公債規模，以此擴建資本市場。

蘇建榮答詢時說，近年來稅收超徵，使得國內公債發行量減少，財政部近幾年發債都是「借新還舊」，以債市規模角度來，或許可以考慮發行功能性公債。

但有財政部官員私下透露，壽險業投資債券比重低，主要是次級市場的問題，很多業者得標債券後，為了賺取利息而不願出售，目前公債市場問題在於次級市場不夠活絡，並非發行市場的問題。

官員也說，增發債券必須考量資金是否有去化管道，否則擴大發行規模只會增加政府債務負擔。