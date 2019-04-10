健鼎首季營收創歷年同期新高 Q2估將再成長

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布 3 月營收達 39.1 億元，首季營收 120.6 億元，年增 4.62%，創歷年首季最佳表現，估第 2 季還要超越 121 億元。

健鼎 3 月營收為 39.1 億元，月增 16.16%，年增 1.83%；今年首季營收 120.6 億元，季減 8.02%，年增 4.62%，

健鼎今年首季營收達 120 億元以上，創歷年同期新高，整體獲利上也將有所表現，法人估健鼎在有利的人民幣匯率支撐下，第 1 季毛利率將優於去年第 1 季的 16.42%，稅後純益達 9 億元以上，每股純益 1.71 元。第 2 季營收表現上，由於客戶及產品應用別分散，法人估在工作天數增加下，將有較第 1 季成長的營收表現。

健鼎去年合併營收 521.06 億元，年成長 13.7%，毛利率 18.74%，年增 0.51 個百分點，稅後純益 49.39 億元，年成長率 13%，每股純益為 9.4 元，為史上獲利次高。健鼎去年的的每股純益僅次於臻鼎科技的 10.5 元。

健鼎股利案將待董事會決議，依歷年盈餘配發率 63% 計算，法人估健鼎每股股利，可望達 5.9 元。