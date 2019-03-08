健鼎前2月營收81.5億元年增6% Q1估將優於去年同期

PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今年以來單月營收表現都優於去年同期，今 (8) 日公布 2 月營收為 33.66 億元，月減 29.63%，年增 1.25%，累計 1-2 月營收為 81.5 億元，年增 6.01%。對於健鼎第 1 季的營運，法人估，營收將優於去年同期 115.28 億元，可預期 3 月營收將回溫。

同屬蘋果概念股的臻鼎 (4958-TW) ，今日也公布 2 月營收達 46.1 億元，月減 38.55%，年減 9.84%，累計前 2 月營收 112.11 億元，年減 29.65%。

健鼎已公布去年財報，稅後純益 49.39 億元，以期末股本 52.56 億元計算，每股純益 9.4 元，健鼎是目前公布去年財財報 PCB 廠中，每股純益居冠的廠商。

股價表現上，健鼎今天收盤價為 95 元，僅次 CCL 廠台燿科技 (6274-TW) ，居 PCB 類股股后。

健鼎股利將待下次董事會決議，依照歷年盈餘配發率 63% 計算，法人估健鼎每股現金股息配發，可望達到 5.9 元。

健鼎去年合併營收為 521.06 億元，年成長 13.7%，毛利率 18.74%，年增 0.51 個百分點，稅後純益 49.39 億元，年成長率 13%，每股純益為 9.4 元，為史上獲利次高。

健鼎生產 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商；湖北仙桃廠去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。

健鼎去年由於投資中國大陸湖北仙桃廠的二期新建工程、及增購設備，資本支出金額逾 50 億元，健鼎預估，2019 年資本支出將恢復至 35 億元水準。