分析師：守住科技股 別錯過大行情

週二，蘋果股價小幅下跌，未能創造連十日上漲走勢，S&P 500 亦結束了自 2017 年 10 月以來的最長上漲期間。

再看看以科技股為主的 Nasdaq 指數，過去幾個交易日，該指數距去年 8 月所創收盤記錄高點 8109.69 點僅約 2.5%，却始終未能攻克。

Stansberry 研究機構分析師查格魯得 (Steve Sjuggerud) 說，投資人可能在最錯誤的時間，對科技股失去了信心，因而可能錯過大行情。

他的判斷係根據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的最新倉位報告。該報告可顯示投資機構與散戶持有的交易部位，有時可據以研判股市與其他資產的未來走勢。

期貨投資人近來押注科技股股價走低的部位，創新高點。上次出現這種極端的狀況，係在去年春季。當時，科技股指數於其後幾個月，持續走高，並創下二位數百分比漲幅。

去年之前，則需追溯到 2010 年，才又出現如此利空的部位數據。查格魯得指出，自那以來，科技股大漲了好幾倍。

隨著多頭市場持續，投資人將會湧進美國股市，導致股價上漲。他說：「當這種情況出現，科技股將是大贏家。」

查格魯得說：「當多數人押注一個方向，反方向的走勢可能就會出現，」