阻擋競爭 Google第三度遭歐盟重罰 累計罰款約合台幣2800億

為阻擋競爭，竟違反反托拉斯法，歐盟第三度對 Google 祭出重罰。

歐洲委員會週三下令 Google 繳交 15 億歐元 (17 億美元)，懲罰該公司在線上搜尋廣告中，濫用其主導地位。

歐盟專員 Margrethe Vestager 在發布的聲明中說，Google 藉由對第三方網站施加合約性限制，將最佳網頁位置留給自己的搜尋廣告，競爭對手搜尋廣告的尺寸，顏色，甚至字型均受到限制，需要 Google 同意，才能改變，因而 Google 得以避免競爭壓力，強化自己在線上搜尋廣告的主導地位。

三年以來，該大型科技公司在歐洲遭到罰款合計達 82 億歐元 (93 億美元)。

歐盟主管官員對大型科技公司採取的措施，遠較美國官員強勢，尤其在競爭，資訊保護及稅務方面。

Google 以往曾遭到歐盟以違反反托拉斯法為由，二度裁處罰款。

2018 年 7 月，歐盟下令該公司繳交 43.4 億歐元 (49 億美元)，理由在於該公司以不公平的方式，將 app 置於智慧型手機，阻擋競爭者。

2017 年，歐盟裁處 Google 24 億歐元 (27 億美元) 罰款，因 Google 使用其搜尋引擎，將消費者導引至自己的購物平台。