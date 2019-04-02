英國脫歐 不確定性最難熬 企業不耐 紛紛發出警告

2016 年 6 月，英國脫歐投票獲得通過。幾週後，日本敦促英國迅速與歐盟進行協商，以保護企業。日本警告，不確定性將導致市場動盪，貿易與投資將會減少。

二年半後，距英國脫歐僅剩十天，所有企業都為不確定性，感到誠惶誠恐。看來無序脫歐的風險已更有可能發生。

企業的挫折感不斷高漲，因而紛紛發出警告：

1. 西門子：一名西門子主管週一說，英國脫歐的亂象，使得英國的聲譽大減，並淪落成了笑柄。

「我們受夠了，已不再有耐心，」西門子英國公司執行長 Juergen Maier 說。

他告訴國會議員，他已很難做出適當的投資決議。這影響到英國的就業與競爭力。

2. EasyJet：該廉價航空公司週一警告，英國脫歐持續的不確定性，降低了歐洲航班的需求。該公司說，在重要夏季期間，此一困境可能持續。

EasyJet 說，此一亂象導致該公司於 3 月 31 日結束的六個月期間，虧損達 2.75 億英鎊 (3.59 億美元)。

3. 花旗集團：執行長 Michael Corbat 於 1 月告訴彭博社，如果在英國的各分行失去在歐洲銷售服務的能力，花旗將被迫把歐洲的資產遷出倫敦。

根據 EY 顧問公司指出，金融服務業已宣布計畫將 1 兆英鎊 (1.3 兆美元) 的資產轉移至歐盟。預期約有 7000 個工作機會亦將移往歐盟。

4. 空中巴士：空巴執行長 Tom Enders 於 1 月說，英國無序脫歐將促使空中巴士將未來的投資退出英國。該公司在英國員工為 1.4 萬人，若英國脫歐，將無法保證該公司在英國還能運作。

「英國的航空業現在正處於斷涯上，」Enders 警告。「若無法達成英國脫歐協議，我們可能會做出對英國造成傷害的決議。」

他並說：「有許多國家希望為空中巴士建造機翼。」