格力電器潛在買家再浮現 厚樸投資傳考慮競購

知情人士稱，總部位於北京的私募股權投資公司厚樸投資管理正在考慮組建一個財團來競購中國空調巨頭格力電器的股份，交易價值可能大約 75 億美元。

知情人士說，厚樸的財團可能包括一家澳門的金融機構和其他投資者。由於相關事項未公開，知情人士不願具名。厚樸的一位代表不予置評。厚樸投資管理由中國交易撮合人方風雷創立。

有消息稱格力電器的最大股東、國有格力集團正考慮出售格力電器 15% 的股份。在此消息提振下，自周一以來格力電器已經上漲約 20%。格力電器當前市值為 3370 億元人民幣，以此計算上述股份價值約為 510 億元人民幣 。

此類交易符合中國對超過 180 兆元人民幣 (26.8 兆美元) 國有資產的混合所有制改革。國資委主任肖亞慶近日表示，中國歡迎民營和外資企業進行投資。

根據彭博匯編的數據，截至去年 9 月底，格力集團持有格力電器約 18% 的股份。格力電器周一在深圳證交所發表的一份公告中表示，股份出售價格將不低於過去 30 個交易日的平均股價。

據中國銀河國際 7 月的研究報告，格力電器在國內空調市場擁有約 40% 的市場占有率。在與美的集團和青島海爾等對手的激烈競爭中，其所有權變更計畫一直受到分析師的歡迎，因為這可能會改善估值和公司治理。

格力在周一公告中表示，由於格力集團由廣東珠海的地方政府控制，該交易將需要得到國有資產監管機構的批准，具體方案仍在研究中。