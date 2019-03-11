威宏海外併購效益顯現 營收連15個月成長 擬再擴充業務

精品包製造商威宏 - KY(8442-TW) 購併泰國 TWT 效益逐漸發酵；威宏今 (11) 日公布 2 月營收為 3.68 億元，年增 28.41%，連續 15 個月出現正成長，累計前二月營收 9.74 億元，較去年同期成長 25.26%。

威宏購併知名時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司後，其效益持續顯現在合併營收表現中。在全球旅遊人口每年持續成長下，目前整體行李箱市場，以硬殼市占率較高，為擴大威宏在行李箱市場的廣度，公司除目前行李箱組件的代工業務外，未來也不排除將跨入硬殼行李箱市場。

在現有的生產作業線上，威宏主管表示，公司東南亞產線學習曲線的完成，已有效填補中國農曆春節工作天數減少的產能，今年東南亞產能將持續拉高，可望再減輕中國缺工的影響程度，在全球運動休閒人口持續增加下，威宏 2019 年營運成長可期。

為降低中國缺工的風險，威宏於 2016 年底設立柬埔寨廠，並逐步擴展產線至其他東南亞國家。威宏主管表示，東南亞車工的學習曲線至去年下半年已逐漸到位，在去年同期基期較低的情況下，今年 2 月合併營收成長 28.41％。而伴隨著今年柬埔寨廠生產線的學習曲線完成，非中國生產的比重再拉高下，預期未來中國缺工問題的影響將大幅減輕。

威宏長期為 TUMI、Armani、Longchamp 等全球精品品牌的合作生產，近年來 TUMI 也逐步擴大採購範圍，從原先的女用精品時尚包袋產品，再到新增精品級旅行箱及男用商務包等，隨去年第 4 季 TUMI 新款全球上市，將有助推升公司營運表現。

威宏主管進一步表示，考量中國生產成本高漲，自去年起即已積極佈局東南亞，除購併泰國 TWT 公司，並同步在柬埔寨設廠，目前非中國生產比重已拉高到 3 成，整體營運也自去年第 2 季起轉盈，彌補了第 1 季因面臨中國缺工造成單季虧損，去年第 3 季每股純益也持穩獲利，達 1.1 元，去年第 4 季受惠 TUMI 新品上市帶動泰國廠接單暢旺，法人估仍將持續獲利。

威宏除專為 TUMI 代工精品級旅行箱及男用商務包等產品，泰國廠業績大幅成長外，威宏原本的運動裝備及女用精品包袋事業體，今年以來營收也穩健成長，威宏身為 NIKE 最大運動護具供應商，全球前十大運動品牌超過一半為公司客戶，產品範圍更涵蓋足球、棒球與籃球等全球主要職業運動項目；而在精品包袋部份，威宏也是全球出貨量最大供應商之一。

威宏目前女用精品包袋已有部份比重逐步轉移到柬埔寨廠，柬埔寨廠也持續進行擴產動作，短期規劃產能將提高 5 成，此外，運動護具也考慮於明年起部分轉移至東南亞生產。

威宏控股最新財報顯示，去年前 3 季營收 44.5 億元，毛利率 13.44%，年減 1.73 個百分點，稅後純益 845 萬元，每股純益為 0.17 元。