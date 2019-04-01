威宏去年由虧轉盈EPS1.83元 將再擴充產線

精品包製造商威宏 - KY（8442-TW）在併入泰國 TWT 廠效益挹注下，2018 年全年營收已跨越 60 億元大關，達 60.3 億元，創新高；同時，威宏去年稅後純益 9146 萬元，也轉虧為盈，每股純益 1.83 元，董事會決議擬配發去年股利每股 3 元現金股利。

威宏積極布局東南亞生產線，目前非中國大陸生產比重已拉高到 3 成，在東南亞地區仍有持續擴張的計畫。

威宏挺過生產基地遷移陣痛期，2018 年全年財報營收 60.3 億元，毛利率 15.15%，年減 0.09 個百分點，稅後 9146 萬元，也轉虧為盈，每股純益達 1.83 元。

威宏今 (10) 日公布去年 12 月營收達 5.43 億元，月減 5.8%，年增 36.61%，去年第 4 季營收為 15.79 億元，季增 0.67%，年增 44.6%，2018 年全年營收 60.3 億元，創新高，年增 23.99%。

威宏主管指出，既有客戶訂單穩定，但受到中國大陸缺工、成本上漲問題影響，近兩年獲利遭侵蝕。在積極拓展東南亞產能的努力下，公司已走出生產基地遷移的營運低潮，柬埔寨產線員工熟練度逐漸提高、併購泰國 TWT 效益明顯，成為公司 2018 年營運回升的主要關鍵，其中旅行箱及商務包營收占比從 2017 年的 0.93％拉高至 2018 年的 15.46％；精品包袋的營收占比雖然降至 46.39％，但營收仍成長 4％；運動裝備營收則成長 12％，占公司營收比重 38.15％。

同時，威宏隨著柬埔寨產能效率逐步提升至大陸廠的 6-7 成，整體平均毛利率逐季回升，2018 年單季毛利率依序為 7.1%、13.6%、17.9%、19.96%，其中第 4 季毛利率已接近過去高水準，本業獲利回升加上匯兌收益貢獻，2018 年轉虧為盈。



威宏主管表示，公司 3 大業務客戶訂單穩定成長，在柬埔寨廠及泰國 TWT 產能擴張下，非中國生產比重拉高，可避免美中貿易戰風險，今年營運展望樂觀。

威宏柬埔寨廠規劃今年上半年將擴展至 27 條產線，隨著員工熟練度提升，精品包袋的成長動能將受惠全球輕奢品市場崛起；泰國 TWT 除 TUMI 代工訂單穩定外，今年預期將再增新客戶，且將再新增一條生產線；全球運動風氣盛行，運動裝備需求穩定成長，公司將鎖定運動周邊商品市場，結合時尚拓寬公司在運動裝備市場的廣度，並配合品牌客戶需求，調整運動護具的生產基地，強化產能配置的最大彈性。

威宏主管表示，併入知名精品時尚品牌 TUMI 代工廠泰國 TWT 公司的效益持續發酵，帶動 2018 年以來每月合併營收年增率都維持雙位數成長。

威宏長期為 TUMI、Armani、Longchamp 等全球精品品牌的合作生產，近年來 TUMI 也逐步擴大採購範圍，從原先女用精品時尚包袋產品，再到新增精品級旅行箱及男用商務包等，隨第 4 季 TUMI 新款全球上市，推升公司營運表現。

威宏除專為 TUMI 代工精品級旅行箱及男用商務包等產品，泰國廠業績大幅成長外，威宏原本的運動裝備及女用精品包袋事業體，今年以來營收也穩健成長，威宏身為 NIKE 最大運動護具供應商，全球前十大運動品牌超過一半為公司客戶，產品範圍更涵蓋足球、棒球與籃球等全球主要職業運動項目；而在精品包袋部份，威宏也是全球出貨量最大供應商之一。

威宏目前女用精品包袋已有部份比重逐步轉移到柬埔寨廠，柬埔寨廠也持續進行擴產動作，短期規劃產能將提高 5 成，此外，運動護具也考慮起部分轉移至東南亞生產。