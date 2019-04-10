針對英國脫歐 蘋果同意年底開放iPhone NFC驗證功能

經過數月的談判後，蘋果 (AAPL-US) 如今已同意提供 iPhone 的 NFC 驗證功能給英國政府 app《EU Exit》，來確認在脫歐後的能居住在英國的歐盟市民身分，這將造福幾百萬民在英國永居的歐盟居民。

自從英國宣布脫歐以來，官方不斷研究相關配套政策，這項影響幾百萬人生活的決策，讓英國政府在 2018 年為了解決在英國境內的護照問題而研發出官方 app《EU Exit》。

但不巧的是，在 2018 年 11 月，英國政府發現這款官方認證的 app 僅有配備 NFC 的安卓手機系統才能使用。即便 Iphone 市占率高，但由於蘋果嚴格的 NFC 政策鎖定功能，許多居民無法在脫歐後驗證他們的護照新身分。

當時英國官方告知那些拿 Iphone 的市民，需借用身邊有安卓系統的親朋好友來完成新護照身分的註冊過程。

所謂的 NFC，又稱近距離無線通訊，可以讓兩個電子裝置之間，建立起無線傳輸，在距離 4 公分內彼此接觸，就能傳送訊息，且不會對電池壽命造成影響

據《英國衛報》引述，英國內政大臣 Sajid Javid 在三月底時表示，英國脫歐的 app 將於 2019 年底與 Apple 合作，今年內 Iphone 將能夠使用《EU Exit》來檢查身分證件。

英國政府發布短片來解釋如何使用 Eu exit 進行身分驗證 (圖: Apple Insider)

Javid 說道:「在與蘋果高層多次討論後，我們很高興能宣布，Apple 同意將讓他們的裝置在今年內能夠使用檢查身分文件的應用程式。」

NFC World 詳細介紹了這款英國脫歐認證的 app，應用程式全名為：《EU Exit：ID Document Check》，居民能通過應用程式的面部掃描進行身分識別驗證，且能掃描護照內的晶片。

推出這款應用程式的宗旨，是為提供給居住在英國的約 350 萬歐盟公民的身分註冊系統，那些希望在英國脫歐之後留下來的人可以通過該應用程式申請永居，

雖然 Apple 已如火如荼地在研究解決方案，但似乎仍無力趕上 4 月 12 日的英國脫歐的截止日期。