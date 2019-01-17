彰濱二廠助攻 日友去年Q4獲利挑戰新高 外資按讚喊買

在彰濱二廠挹注下，日友 (8341) 去年 12 月營收創下單月新高紀錄，推升第四季營收也創單季新高，較上季成長 13%，較去年同期成長 28%，也帶動全年營收站上歷史新高表現。根據美系外資表示，在彰濱二廠的營運貢獻下，日友去年第四季毛利率及獲利表現皆有望優於前季表現，單季每股獲利則有望較前年同期成長逾三成。美系外資在看好彰濱二廠加入營運及北京二廠有望在 2020 年完工下，調升日友目標價至 282.0 元，激勵日友近日股價大漲，今日盤中更一度攻上漲停，最高來到 254.0 元，站上波段新高。



法人指出，日友去年第四季在彰濱二廠加入試營運，及沒有毛利率較低的工程款入帳下，單季毛利率有望站上 65%，將推升單季獲利挑戰歷史新高，全年獲利則較 2017 年小幅成長，然彰濱二廠已於今年 1 月停爐，待核發許可後，最快將於今年 3 月正式加入營運。