〈凌華法說會〉去年純益年減37% EPS 1.12元 擬超額配息1.3元

凌華 (6166-TW) 今 (25) 日召開法說會並公布去年財報，去年稅後純益 2.45 億元，年減 37%，每股純益 1.12 元，不過公司通過擬配息 1.3 元，超額配發，若以今日收盤價 42.85 元計算，殖利率約 3%。

凌華去年第 4 季營收 30.28 億元，季增 20.8%、年增 9.9%；毛利率 35.77%，季減 0.35 個百分點、年增 0.66 個百分點；營益率 4.39%，季增 1.12 個百分點、年增 0.97 個百分點；稅後純益 1.18 億元，季增 103%、年增 49.1%，每股純益 0.53 元。

凌華去年營收 104.77 億元，年減 2%、毛利率 36%，年減 1 個百分點、營益率 3%，年減 2 個百分點、稅後純益 2.45 億元，年減 37%，每股純益 1.12 元。

凌華去年在全球市場僅亞太地區成長，歐洲、中國都呈現個位數衰退，美國市場更是年減 12%，從產品線來看，EPM 營收占 54%，年減 4％、NCP 占 25%、年增 13%，IST 營收占 19%、年減 10％。

加上去年受到記憶體、被動元件等零組件價格上漲，以及產品組合變動，毛利率下滑，加上海外銷售人員增加，營業費用增加，以及業外收益較去年減少下，均衝擊獲利表現。

雖然獲利衰退，不過凌華董事會仍決議超額配息 1.3 元，包含盈餘分配之現金股利 1.1 元，以及資本公積配發現金股利 0.2 元，配發率 116%，若以今日收盤價 42.85 元計算，殖利率約 3%。