〈觀察〉智寶併凱美 國巨集團鎖定產業價格話語權

國巨 (2327-TW) 旗下智寶 (2375-TW)、凱美 (5317-TW) 宣布合併，市場除了認為是透過整併降低短期不景氣衝擊、中期產能調度更完善外，但背後更大的目的，還是透過整併，拓展市占率，加強長期對價格的掌控。

智寶與凱美上周宣布將以換股方式合併，由智寶以 1.165 股換取凱美 1 股，未來凱美將為消滅公司並下櫃，智寶則改名凱美電機維持上市。

雖然雙方表示，主要是藉由整併加強拓展 5G、車載、IoT 三大商機，不過市場認為，今年鋁質電容的能見度低，價格也較為疲弱，雙方合併的目的，還是降低市場不景氣的衝擊。

不過從國巨集團布局來看，此次內部整併，除了可以利用產業景氣轉淡時加強產能調度，降低影響外，更重要的是拓展市占率，未來對價格的掌握度也更高。

此外，由於終端需求疲弱，導致目前下游客戶都不敢下長單，普遍都都是短交期急單，產能調度可以說是非常重要，透過整併，短期能夠因應客戶，長期則能提升市占，取得鋁質電容價格的發話權，可以說是一舉兩得。

目前國巨在全球 MLCC 市占率達 13%，與日廠太陽誘電並列第 3，電阻方面，國巨本身就擁有 24% 的市占率，為全球龍頭，加上奇力新旗下的旺詮也擁有 9% 市占率，加起來擁有 33% 的市占率，在 MLCC、電阻價格方面，都具有一定的影響力。