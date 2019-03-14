國巨去年獲利衝高賺逾8股本 EPS 80.3元 擬配息45元 殖利率13%

國巨 (2327-TW) 公告去年財報，去年稅後純益 338.39 億元，年增 394%，每股純益 80.3 元，賺進 8 個股本，創下歷史新高，公司也擬盼發 45 元的現金股利，以今日收盤價 339 元計算，殖利率高達 13.3%。

國巨去年第 4 季營收 162.19 億元，季減 47.1%、年增 68%，毛利率 59.1%，季減 10.2 個百分點、年增 15.4 個百分點，營益率 28.1%，季減 27.2 個百分點、年減 6.9 個百分點，稅後純益 42.78 億元，季減 70.5%、年增 41.8%、每股純益 10.11 元。

國巨去年營收 771.56 億元，年增 139%，毛利率 63.3%，年增 30.8 個百分點，營益率 47.8%，年增 24.3 個百分點，稅後純益 338.39 億元，年增 394%，每股純益 80.3 元。

國巨去年第 4 季進入淡季，加上終端消費性電子需求疲弱，被動元件景氣瞬間反轉，導致單季營收獲利大幅銳減，不過全年在漲價支撐下，營收獲利仍然繳出佳績。

國巨董事會也通過擬配發 45 元現金股利，配發率 56%，若以今日收盤價 339 元計算，殖利率更高達 13.2%。