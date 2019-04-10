台股盤中─觀望情緒增溫 守穩10800點關卡相對亞股抗跌

由於美國總統川普宣布將對歐盟加徵關稅，使市場情緒惡化，不僅美股四大指數全面收跌，也壓抑整體亞股表現，不過，台股加權指數今 (10) 日以小跌 11.67 點開出後，盤中小跌 20 點上下震盪，守住 10800 點關卡，相對其他亞股抗跌，預估成交值逾 1200 億元。

法人指出，目前短均線結構仍偏多，惟指數已進入去年大整理區，市場瀰漫著觀望情緒。

今日盤中以 IC 載板相關業者人氣較強，易華電漲近半根停板，南電漲逾 2%，欣興雖已漲多仍續漲逾 1%，而景碩、同欣電也維持紅盤上。

遊戲族群同樣有買盤持續進場，歐買尬大漲逾 7%，網龍、大宇資漲幅近 4%，鈊象、宇峻和昱泉均漲 2%，辣椒、智冠則穩在盤上。

在 5G 長期的成長趨勢下，砷化鎵業者持續驚驚漲，穩懋漲逾 2%，聯亞、全新和宏捷科等均守在紅盤上。電池材料廠美琪瑪再次大漲超過 3.5%，康普漲幅近 2%。

表現相對弱勢的族群是板卡族群，主要是因中國大陸發改委近期發布「產業結構調整指導目錄」將虛擬貨幣「挖礦」活動列入淘汰類產業，恐對虛擬貨幣市場再次產生重擊，撼訊今日股價先行反應大跌半根停板，映泰和麗臺也跌 4%，青雲、承啟和技嘉跌 1-2% 左右。

散熱模組相關業者則是漲多拉回，雙鴻、泰碩跌 3-4% 左右，力致、健策、超眾和奇鋐等則是跌逾 1%。

法人指出，本周美股即將進入美國財報周，市場對企業獲利表現看法充滿隱憂，再加上美中貿易戰未有實質進展，美中雙方對智慧財產權保護級金融開放等事項仍存歧見，預期貿易摩擦短期內恐將不易落幕，均將對市場造成壓抑。

就技術面來看，短中期均線乖離已過大，法人建議慎防修正壓力，尤其目前加權指數已進入去年 10 月的崩盤套牢區，獲利和解套雙重賣壓不輕。