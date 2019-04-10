和鑫2月份EPS 0.09元 首季營收規模放大 本業可望由虧轉盈

和鑫 (3049)4 月以來，股價自 10.9 元一路急攻到昨(9) 日收盤價 13.55 元，波段漲幅達 24.31%，主管機關要求其公布近月獲利自結數，2 月營收 2.52 億元，單月稅後淨利 6900 萬元，每股盈餘 0.09 元。華映 (2475) 爆發財務危機，產能利用率降至一～二成，市場傳出，三星 AMOLED 用觸控感應器相關代工訂單亦轉單到和鑫，帶動營收淡季不淡，3 月營收激增到 3.88 億元，月增率 54.33%，年增率 142.76%，第一季營收 8.59 億元，年增率 24.26%。



和鑫擁有一座 5.5 代線，月投片約 3.3～3.5 萬片，去年第四季和鑫本業虧損 3200 萬元，稅後淨損 3 千萬元，每股虧損 0.04 元，以 3 月營收來看，產能幾近滿載，首季營收規模放大，本業可望由虧轉盈。