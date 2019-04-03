華映復工不明 和鑫受惠韓國客戶觸控感測器轉單 股價攀近兩年新高

華映 (2475) 爆發財務危機，產能利用率降至 1～2 成，其車載面板客戶陸續轉單，三星 AMOLED 用觸控感應器外包主要仰賴和鑫 (3049)、華映，以及一家韓國廠商；如今，華映復工狀況不明，市場臆測轉單可能性大增加，有機會成為台廠唯一替三星代工觸控感應器，今(3) 日股價急拉到 12.9 元漲停價位，攀上 2017 年 3 月以來新高。華映擁有 4.5 代、6 代各一座，月產能約 8～9 萬片，當中約 3 萬片為三星代工 AMOLED 用觸控感應器，華映產能幾乎停擺，相關代工訂單有機會轉向和鑫，和鑫擁有一座 5.5 代線，月投片約 3.3～3.5 萬片，若是三星轉單的話，產能利用率可望自第二季之後滿載。



除了三星潛在轉單效應之外，AMOLED 因大陸天馬、京東方產能開出，陸系客戶比重可望提高，客戶結構將多元化，去年第四季和鑫仍是小虧，每股虧損 0.04 元，全年稅後淨利 1.83 億元，每股盈餘 0.25 元，前 2 月營收 4.71 億元，年減率 11.37%。



和鑫亦跨足商旅經營，持股 100% 子公司金蘋果投資日前取得謙商旅 (股) 公司 100% 之股權，交易股數 205 萬股，單位價格 14.64 元，交易金額 3 千萬元左右，去年底與白石簽訂租賃契約，和鑫把持有基隆路大樓部分樓層，與白石合作經營一般旅館，取名「瀚寓」，該商旅投資參與包括和鑫、彩晶(6116)，以及華新集團等。