中國新車銷售趨緩 廣華-KY首季營收年減14%

廣華 - KY(1338) 自結 3 月合併營收為 6.62 億元，主要受到整體中國新車銷售市場趨緩影響，較去年同期減少 7.33%，但較上月成長 76%；累計第一季合併營收達 17.01 億元，並較去年同期減少 14.4%。廣華表示，首季營收主要受到整體中國新車消費市場趨緩壓力，品牌車廠備貨力道轉趨保守所致，在中國自主品牌車廠客戶的營收比重下降情況最為明顯。



不過，受惠今年以來三大日系車廠在中國新車銷售表現良好，因此對廣華整體營運產生支撐效果，今年第一季合計三大日系車廠客戶營收占比已自去年同期的 68% 提升到 70% 以上，顯示廣華近年來致力於深耕客戶基礎的效益持續發揮，有助於緩和整體新車市場銷售對營運的負面影響。



廣華指出，新客戶、新產品與新技術三大面向仍將是接下來的主要營運策略，以期能夠持續提升公司在中國 OEM 市場的占有率表現。目前廣華已展開汽車塑膠內 / 外飾件產品線的業務布局，包括引進環保工藝、增進研發設計及量產之技術能力，藉由提供客戶多元解決方案暨一站式購足服務，以滿足客戶對不同表面加飾的產品需求，同時持續落實優化產品結構、材料自主性、費用精簡等重要策略，透過技術升級提升產品毛利率表現，藉此達到營運規模擴大與獲利能力精進的重要策略效益。



展望第二季，廣華指出，中國政府為刺激新車買氣，商務部已在 4 月初正式宣布將推出一系列措施推動新車銷售市場恢復成長動能。隨著整體新車市場銷售氣氛在未來的逐步好轉，加上新車庫存水位的逐步降低，廣華同步在業務、客戶、技術三大策略的推進下，將有機會保持訂單能見度。