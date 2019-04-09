【運達投顧】後半週會加速軋空

◆盤勢分析

台股昨天大漲後今天稍有震盪但對台股續走軋空並沒有影響，反而短線震盪是為了後半週加速走軋空做準備，台股後勢以及操作重點分析如下：

1. 昨天美股漲多後只有道瓊稍走整理，高科技股與費半仍持續走高可見美股多頭仍在持續中，昨天亞股上漲後今天也稍有震盪但都維持在 5 日線之上多頭也未遭破壞，所以國際股市的多頭結構並沒有改變，台股在此背景下千萬不可認為漲多而有放空的動作，因為接下來要留意匯率的變化將讓台股與亞股再明顯走一波攻擊，由於美中貿易戰即將進入尾聲，美國為了能讓出口可以有更大的獲利因此市場預期貿易戰結束後美元會開始貶值，因此亞洲匯率偏升的趨勢會更加明顯，若亞洲匯率有升值的機會資金內流對股市會有更大的動能推升指數續強，所以就國際股市與資金的流向來看台股並沒有因為漲多而有走空的疑慮。

2. 外資這一波明顯在期貨倉位多方操作，到昨天期貨多單創新高來到 6.2 萬口，外資仍持續作多的目的就是在 4/17 的台指期結算要拉高做收，而目前離期貨結算還有約一週的時間，因此台股若是持續大漲短線上很容易乖離過大，所以今天稍有震盪順便讓成交量可以降溫台股量價控制得宜沒有失控問題，但台股小幅震盪仍是再創新高可見台股目前在外資持續撐盤下偏強勢整理有利台股在後半週有更強的攻勢。

3. 從昨天 4/8 起、4/12、4/19 這三天預計高達 400 多家上市櫃公司空單都要回補，不過昨天融資只有小減 2928 張目前仍有 56.9 萬張的高水位，接下來還有 4/12.4/19 的空單回補潮，以目前空單的回補情況來看空方仍打死不退，這對台股後半週到下周的期貨結算走軋空有利，加上融資昨天只有小增 2.8 億散戶介入不多反而增加台股籌碼的穩定度，因此空頭不死多頭不止的現象仍存在著，甚至軋空頭後接著軋空手的機會對多方有利。

4. 昨天提示這裡在台股沒有爆出大量前多方無虞，所以這裡應該把重心放在操作面，尤其是低位階股的補漲機會這樣才不會有追高的風險，而個股的操作要分為兩個部份，一是權值股撐盤的機會，3 月底我們預告鴻海會開始發揮撐盤的效應至今鴻海仍維持強勢，而低檔提示的 GIS 今天又再創波段新高，而接下來的輪動我們在 3/29 也提示台股要走攻擊有一個很重要的觀念就是弱勢股的止跌，而台股目前的弱勢股代表在被動元件，所以占有權值的國巨華新科則有補漲的機會，今天弱勢股也開始表態轉強，其它具權值色彩也有補漲機會者如環球晶台勝科創意上銀… 等，可見台股具權值的標的可用之兵很多指數不拉高才怪。

5. 當高價股漲上來後就會拉大中低價股的比價空間，這一波我們在低檔介紹多檔具波段潛力的股票如台揚威盛 TPK 景碩宏達電… 等，下一波低檔走補漲者是近日我們加碼的方向，相關概念股不打亂籌碼我們在 LINE@再做提示。

※以上內容由運達投顧 蕭春源 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

