崇佑前2月營收年增3.55% 訂單能見度提高到2個月

鉅亨網記者張欽發 台北 2019年3月11號16點28分

金屬建材廠崇佑 - KY(5543-TW) 今 (11) 日公布 2 月營收為 4793 萬元，月減 46.88%，年增 1.42％，累計前 2 月營收 1.38 億元，較去年同期小幅成長 3.55%，崇佑仍持續看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等，對於金屬建材裝修需求提升，並陸續接獲中國大陸及東南亞地區訂單，市場能見度已可達 2 個月。

崇佑 2 月在醫藥、辦公大樓等金屬建材案源需求保持暢旺，帶動旗下「Buima」品牌金屬天花板、金屬隔間牆體出貨表現；崇佑主管持續看好高端辦公樓、生物製藥、公共工程等金屬建材裝修需求提升，公司也陸續接獲中國及東南亞地區，包含北京新機場線地鐵站、馬尼拉地鐵站、蘇州華為等訂單，整體訂單能見度達 2 個月，可望陸續在第 2 季起逐步出貨認列。

崇佑主管進一步表示，集團近兩年積極提振業務布局，在接單案源優化、產品組合調整、完善組織架構等策略效益漸顯，已逐步看見整體營運效率提升，並挹注集團未來中長期營運保持良好成長動能，包括公司已於去年底完成集團子公司「江蘇崇佑」更名為「中國崇佑」，以全新集團定位有助於擴大中國地區公共建設、集團公司等案源接單表現，並積極開拓集團多元業務版圖發展，開創集團未來營運發展新格局。

崇佑自結 2018 年營收 10.3 億元，年增 7.1%，同時 2018 年陸續取得北京地鐵、東方航空基地、南京台積電 (2330-TW) 以及上海最高雙子星大廈 - 星港國際中心等指標型建案建材，去年金屬天花板、金屬隔間牆體等合計營收比重由 2017 年的 53％進一步提升 4 個百分點，攀升至 57%，稅後純益 1850 萬元，由虧轉盈，每股純益為 0.6 元。