崇佑-KY接單暢旺 擬結盟異業搶食中國科技生產基地轉移商機

中國最大金屬建材廠崇佑 - KY(5543)2018 年合併營收 10.3 億元，年成長 8.25%。目前高端辦公大樓、生物製藥、公共工程等產業接單暢旺，江蘇鎮江廠生產基地新擴產能預計第四季投產，未來更會瞄準全球科技生產基地由中國轉向印度、澳洲、東南亞等轉移潮，不排除透過異業結盟合作模式進入其他地區市場，營運可望維持穩健向上動能。 受惠集團持續深化中國接單表現，積極拓展澳洲、美國、越南等地區銷售，崇佑 2018 年 12 月合併營收為 9309 萬元，較上月的 9,114 萬元增加 2.14%，2018 年全年合併營收達 10.3 億元，較 2017 年成長 8.25%。



2018 年崇佑積極進行內部與業務重整、優化產品銷售結構與生產製程、以及擴大集團金屬建材全球接單表現，包括取得北京地鐵、東方航空基地、南京台積電等知名金屬建材訂單，尤其此次第四季完成上海最高雙子星大廈 - 星港國際中心指標型建案，帶動金屬天花板與金屬隔間牆體出貨量。



崇佑 - KY 表示，集團除持續深化中國地區金屬建材滲透率的提升，並積極加速拓展中國地區以外的澳洲、美國與越南等銷售市場版圖，除此之外，隨著集團營收規模的放大，亦同步優化金屬建材產品結構，2018 年吊頂龍骨、金屬天花板與金屬隔間牆體營收比重分別為 43%、32% 與 25%，較 2017 年 47%、28% 與 25% 相比，隨著金屬天花板與金屬隔間牆體等較高毛利產品營收比重穩步提升，有助於集團整體獲利能力之精進。



展望 2019 年，崇佑 - KY 持續採取優化產品銷售結構、研發新款金屬建材產品以提升產品平均單價、以及擴大台灣、東南亞市場業務接單等三箭齊發營運策略。以目前接單案源來看，仍持續看好高端辦公大樓、生物製藥、公共工程等產業接單表現持續暢旺，未來將著持續深耕歐美、著重南向開拓印度、澳洲、越南地區銷售布局，且不排除透過異業結盟合作模式進入其他地區市場。