瞄準罰不怕的陸資龍峰集團 陸資違法來台投資最重罰2500萬元

立法院會今 (9) 日三讀修正通過《兩岸人民關係條例部分條文》，將未經許可來台陸資最高罰鍰上限，從新台幣 60 萬元大幅提高到 2500 萬元，等於加重超過 41 倍，且可按次連續處罰到改善為止，遏阻陸資違法投資；被外界視為瞄準一直違法投資大同卻屢罰不怕的陸資「龍峰國際」而來的修法。

陸資龍峰集團三度繞道買大同股票被抓到，去年 5 月查出陸資龍峰集團的香港公司違法來台投資大同，因此依照法規開罰最高罰款 60 萬元；金管會主委顧立雄去年 9 月剛上任初期，一樣是陸資龍峰國際，透過加拿大人頭戶投資大同股票，當時第二次罰 582 萬元。今年初第三度查獲龍峰集團透過永豐證亞洲、元大證香港、大華繼顯證券、帕米爾思資本香港券商及金英證券香港等五家外資（FINI）帳戶，持股大同高達 18.01%，金管會再對龍峰集團開罰 402 萬元，累計這 3 次龍峰集團共被金管會開罰超過千萬元、達 1044 萬元。

由於龍峰集團屢罰不怕， 外界認為裁罰金額過低，因此行政院提案指出，近期有陸資未經主管機關許可，在台從事投資行為，影響資本市場秩序，為了有效遏阻陸資違法投資行為，有修法調高罰鍰上限的必要。

立法院會今天三讀修正通過台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸人民關係條例）第 93 之 1 條文，對陸資違法來台投資，罰鍰從現行 12 萬元以上 60 萬元以下，大幅提高到 12 萬元以上 2500 萬元以下罰鍰，並得限期命其停止、撤回投資或改正，必要時得停止其股東權利，並按次處罰到改正為止。