日經：日本5G投資將在5年超過3兆日圓

日本總務省將於週三 (10 日) 展開 5G 頻譜的分配作業，而日本經濟新聞也從 NTT DoCoMo(9437-JP)、KDDI(9433-JP)、軟銀 (9434-JP)、樂天 Mobile 等四家行動電話公司所提出的投資計畫，推算出業者們在今後 5 年的總投資額將逾 3 兆日圓。

日本的 5G 服務預計將於 2020 年正式上路，5G 基地台也將逐步在日本全國各地展開建置作業。

在 5G 設備投資砸下最多資金的，是日本行動電話服務業者的老大哥 NTT，以及排名第 2 的 KDDI。分別將在今後 5 年內投入約 1 兆日圓的資金。

5G 的高速傳輸特性，將為人們的生活帶來革命性改變 (圖：AFP)

而在 2018 年 12 月創下日本史上最大 IPO 的軟銀，則將在 5 年內投入約 5000 億日圓。

預定 2019 年 10 月加入日本行動電話系統營運戰局的樂天 Mobile，在今後 5 年的投資金額則是預估為 2000 - 3000 億日圓。

最有希望拿到這些行動電話系統商訂單的，當屬目前各家公司的 4G 系統供應商。以 NTT DoCoMo 的情形為例，NEC(6701-JP)、富士通 (6702-JP)，以及芬蘭的 Nokia 呼聲最高。而 KDDI 的場合，則為瑞典的 Ericsson，以及韓國的三星電子。

然而從這幾家公司在過去的 4G 投資紀錄來看，5G 的設備投資金額並沒有出現明顯的增加。

根據日本經濟新聞的統計數據，NTT DoCoMo 在 5G 的投資水準和 4G 時期相同，而 KDDI 則是出現微幅增加。過去在 4G 的設備投資曾經一度砸下重金的軟銀，在 5G 的投資額則是出現減少。樂天 Mobile 的投資重點，則著重在透過軟體升級來讓 4G 設備支援 5G 服務。

各家系統業者也將一改過去先在重點區域展開服務的作法，未來 5G 基地台將採遍地開花的方式，只要是有需求的地方，不論人口稠密與否，都會布建 5G 基地台。

日本總務省要求 5G 的營運業者，在日本全國每 10 公里大小的四方形區塊，在 5 年內必須達到 5 成以上的基地台建置水準。從 NTT DoCoMo 與 KDDI 所提出的計畫來看，預定將在 5 年內達到 9 成以上的服務範圍。然而在每個區塊當中，只要有 1 座基地台就算達標，要讓訊號滴水不漏涵蓋所有區域，應該還有很長的一段路要走。