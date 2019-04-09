瑞儀去年賺逾一個股本 配息值得期待 Q1營收148.58億元 年增32%

蘋果 7.9 吋 iPad mini、10.5 吋 iPad Air 兩大產品拉貨動能佳，帶動瑞儀 (6176) 第一季營運淡季不淡，首季營收 148.58 億元，年增率達 32.44%，其將於 4 月 25 日召開法人說明會，預期將公布去年盈餘分派、首季財報，瑞儀去年每股稅後盈餘 10.83 元，創下近六年新高，若過去六年平均盈餘分配率 66～73% 來推算，具有配息 7 元實力。第一季中小尺寸 (手機、平板) 背光模組產品出貨動能強勁，瑞儀 1～3 月中小尺寸產品出貨量各為 1364 萬片、812 萬片、903 萬片，單季營收 148.58 億元，季減率 17.81%，年增率達 32.44%。



瑞儀去年營收 539.52 億元，較前年略減 0.8 個百分點，業外匯兌收益挹注下，稅後盈餘為 50.38 億元，年增率 64.9%，每股盈餘達 10.83 元，賺進一個股本，創近六年新高。



瑞儀前一次賺進一個股本時間點落在 2013 年，每股盈餘 10.13 元，配息 7 元，2014～2017 年每股盈餘 8.01 元、6.61 元、6.81 元、6.57 元，配息金額各為 5.5 元、4.5 元、4.5 元、4.8 元，盈餘分派率以 2017 年 73% 最高，其他年度平均有 65% 以上，以去年獲利表現來看，配息值得期待。



天風證券分析師郭明錤點名，蘋果將在平板、Macbook 等中大尺寸產品導入 mini LED 背光的產品，以落實 WCG、HDR、動態背光分區 (Local Dimming) 技術，而平板電腦主要背光供應鏈瑞儀將是主要受惠者。

