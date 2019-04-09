台股盤中－大立光領軍 中小型股輪動 守穩10800點之上

台股連日走高，今 (9) 日最高衝到 10839.68 點，但因台積電、鴻海等權值股短多熄火，儘管股王大立光勁揚，指數還是由昨天的激情進入高檔震盪驚驚漲格局，多頭轉進中小型股輪動，包括光學、生技、紡織、被動元件、汽車零組件等都相對強勢，形成穩盤重心，力拱大盤守在 10800 點之上。

股王大立光 3 月營收繳出優於預期成績，玉晶光則是持續強勢軋空走勢，在大立光強漲 3.7%、衝高到 4770 元，及玉晶光上漲超過 1%，二檔產業指標股帶頭上漲之下，今日光學股續強，亞光、今國光、揚明光、新鉅科等都表現亮眼，所有類股漲幅冠軍的就是由股王大立光所領軍的光電類股，類股漲幅超過 2%。

基亞新藥授權日本藥廠，授權金高達 500 億日圓（約新台幣 138 億元），為台日生技最大授權案，激勵基亞今天股價強鎖漲停，委買逾 20 萬張，母公司云辰同步漲停。生技股多頭氣盛，國光生也亮燈漲停，景岳勁揚超過 6%，永日、訊聯、聿新科等也都同步揚升。

紡織股近期股價表現活躍，市場看好國際品牌庫存去化之後的需求增溫，有助今年紡業業者營運表現，東隆興攻到漲停板，宜進、佳和、遠東新、儒鴻、大東等今天都有 1-3% 不等的漲勢。

而被動元件指標股奇力新受到 3 月營收回溫加持，今日氣勢如虹亮燈漲停 101 元，帶動被動元件族群大漲，奧斯特也強漲停，天揚狂飆超過 7%，信昌電、大毅、禾伸堂、華新科、九豪精、日電貿都表現強勁。

汽車零組件的同致、立凱 - KY 都飆漲停，永彰、麗清、易華電、宏旭 - KY 都火力十足。

整體來說，雖然今天權值股龍頭大多休息，但是中小型股續掌多頭信心，且表態的各族群可見到漲停家數仍多，加權指數雖然早盤一度震盪翻黑，但多頭買盤力挺之下，力守紅盤 10800 點上，續演看回不回、驚驚漲行情，接下來將進入去年 10 月初的股災重壓區 10900-11000 點，慎防逢拉高回賣壓。