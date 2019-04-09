台股盤後─軋空力道強勁 大立光強漲點火 再攀6個月來新高

台股今 (9) 日在台積電 (2330-TW) 及大立光 (3008-TW) 的交叉掩護下，收盤指數收盤上漲 51.03 點或 0.47%，收盤指數報 10851.6 點，市場成交值 1382 億元，在台股大盤進逼 11000 點大關同時，市場買盤漸趨審慎，在此心態下，被動元件股今日盤面輪動中因比較基期偏低，類股又冒出頭。

另外，隨著個股融券回補將密集在 4 月 10-12 日同時，觸發融券回補買盤在尾盤浮出檯面，今日尾盤 5 分鐘爆出 90 億元成交值，並拉抬集中市場加權股價指數 15 點，推升指數終場上漲 51.03 點，包括大立光、玉晶光 (3406-TW)、台積電股價都以今天盤中最高點作收。

台股今日早盤集中市場加權股價指數以 10805.39 點開出，盤中最高 10851.6 點，最低 10793.77 點，並以最高點 10851.6 點作收，同時，OTC 指數也連續 6 根紅 K ，市場資金充沛並以中小型個股為主要標的，對於大盤走勢，證券分析師黃漢成及簡伯儀都指出，目前台股大盤技術線型格局偏多，不利於空方。

同時，黃漢成說，台股加權股價指數雖然 11000 點壓力大，但以目前台股偏多走勢來看，不是看壓力區的點位，而是要看支撐點位。

證券分析師張陳浩則強調，台股大盤因國際股市走穩，且美中貿易談判可望獲進一步和解，吸引資金進場推升指數走揚，在市場充沛之下，個股一有題材，就能立即吸引資金蜂湧；此狀況也形成空方壓力，隨著融券回補日期將集中在 4 月 10-12 日，盤勢進入軋空盤。

今日盤中大立光買盤強勁，主要是歐系外資最新報告認為，大立光獲華為訂單持續強勁，估大立光未來營收動能，將來自供應鏡頭組給 Vivo、Oppo 以及韓國三星的 S10 新機前鏡頭，下半年更有來自 iPhone 鏡頭組升級帶動，對大立光營運正面看待，重申「買進」評等，目標價並調高至 5200 元。

大立光股價今天收盤報 4850 元，較昨日上漲 250 元或 5.43%，成交量為 995 張。