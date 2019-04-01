傳戴姆勒將把Smart 50%股權 賣給吉利汽車

外媒報導稱，賓士母公司戴姆勒 (Daimler) 將把旗下 Smart 約 50% 的股權，賣給中國吉利汽車；據悉，目前雙方磋商，已接近完成，可望於 4 月上海汽車展前拍板定案。

根據金融時報報導，戴姆勒將把 Smart 一半的股權，賣給吉利汽車，有助減輕該虧損品牌帶來的負擔。

Smart 銷售表現不佳，分析師表示，該車型在過去這 21 年來，從未賺錢，而戴姆勒也從未公布數據。Evercore 的汽車分析師 Arndt Ellinghorst 預估，Smart 平均年虧損金額，約為 7 億歐元。

戴姆勒在 2018 年賣出超過 230 萬輛賓士汽車，而 Smart 汽車僅 12 萬 8802 輛。

吉利和戴姆勒的合作關係日益深化，自去年開始，吉利董事長李書福收購了戴姆勒約 9.7% 股份，並成為戴姆勒集團最大股東。

以生產平價車出身的浙江吉利汽車集團，近年來先後併購了瑞典老牌車廠富豪 (Volvo) 、英國跑車廠蓮花 (Lotus)、馬來西亞車廠寶騰 (Proton) 等廠。征服全球汽車版圖的野心強烈。

吉利董事長李書福 (圖: AFP)

吉利汽車董事長李書福表示：「看中了 Smart 具有獨特的吸引力和強大的商業價值。」

吉利和戴姆勒於 10 月宣布在中國建立一個優質的汽車產業，這將是他們首次合作。戴姆勒將 Smart 的未來發展押在中國的低勞工製造成本，以及日漸蓬勃發展的電動車市場上。

戴姆勒執行長 Dieter Zetsche 表示，將在其法國漢巴赫工廠投資 5 億歐元，該工廠將繼續生產電動車，也將成為其子品牌賓士電動車 EQC 的新家。

Dieter Zetsche 說，「我們將共同設計和開發下一代智能電動汽車，這些電動汽車結合了高質量的生產和已知的安全標準，在中國和全球都有銷售」