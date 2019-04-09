玉晶光3月營收月增逾倍 盼業績逐季走高

光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 公布 3 月合併營收 4.66 億元，月增 111.5%，年減 21.6%。法人指出，玉晶光營收回溫應與大陸、印度 iPhone 降價有關，未來仍需觀察蘋果銷售狀況，預期第三季隨新機推出，營運動能可望較為明顯拉抬。玉晶光累計第一季營收 11.12 億元，季減 46.69%，年減 37.68%。



玉晶光看好智慧型手機多鏡頭趨勢，日前也宣布斥資 18.8 億元擴產，為 6 年來最大投資，由於玉晶光主力客戶仍以蘋果為主，除了前鏡頭外，更鎖定後置鏡頭，市場認為，玉晶光大手筆擴充產能，應是為了蘋果今、明年新品預作暖身。



瑞銀指出，iPhone 第二季出貨可能改善，較第一季下滑 13%，優於去年第二季季減的 27%。市場分析，季減幅度縮小應與大陸、印度 iPhone 降價有關。