蘋概光學雙雄3月業績均自谷底彈升 玉晶光月增1.11倍

蘋果新手機銷售失利，加上整體智慧型手機銷售疲弱，包括大立光 (3008-TW)、玉晶光 (3406-TW) ，2018 年營收、獲利都出現衰退，不過受惠非蘋產品拉貨，今年各家 3 月出現彈升走勢，玉晶光今 (8) 日公布 3 月營收 4.66 億元，月增 1.11 倍，年減 21.61%，大立光 3 月營收達 39.26 億元，也呈現月增及年增走勢。

玉晶光 2019 年首季營收為 11.12 億元，季減 46.69%，年減 37.68%。而大立光 2019 年第 1 季營收為 98.24 億元，季減 21.06%，年增 10.66%，大立光預估， 4 月營收將優於 3 月，法人看好，第 2 季營收動能可望持續推升，單季營收將達 120 億元以上。

玉晶光目前出貨的手機鏡頭組，以蘋果舊有機種及非蘋手機應用為主，玉晶光指出，公司正密切觀察，今年下半年手機市場需求復甦狀況。

玉晶光董事長陳天慶日前也指出，智慧型手機搭載光學鏡頭 3D 感測、VR/AR 等新應用，搭載鏡頭數持續增加，其中 3D 感測鏡頭由 1 顆增加為 3 顆，後置鏡頭也朝 3 鏡頭甚至 4 鏡頭發展，帶動包括大光圈、中距離及長焦鏡頭等需求。

玉晶光去年營收 79.14 億元，毛利率 38.75%，年減 2.1 個百分點，稅前盈餘為 12.36 億元，稅後純益 9.36 億元，年減 10%，每股純益為 9.36 元，今年看好手機設計多鏡頭趨勢，玉晶光將投入 18.8 億元擴產；同時，玉晶光擬配發 3.5 元現金股利，配發率 37.3%，為連 2 年來配發股利。