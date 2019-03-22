貴金屬盤後─Fed持續鴿派立場 黃金上漲5.60美元 創一週收盤高點

黃金期貨週四創一週收盤高點，聯準會 (Fed) 鴿派的政策聲明，提供了市場支撑。美元走強則使得黃金漲幅受限。

週三，黃金期貨收盤後，Fed 宣布維持利率不變，並暗示今年不會進一步升息，2020 年僅升息一次。Fed 並說將於 9 月結束縮減資產負債表。

該消息公布後，美元下跌。但週四，美元收復 Fed 消息後的跌幅，並大幅上揚。黃金則持續走高，但收盤自高點下滑。

4 月黃金上漲 5.60 美元，或 0.4%，收於每盎司 1307.30 美元，盤中高點為 1320.20 美元。

美元指數上漲 0.8%。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

分析師說，Fed 的寬鬆立場，利率政策轉向鴿派，對黃金屬利多。加上近來實質利率下降，對黃金極為有利。未來幾週，黃金可能測試多年高點約 1350 美元。

儘管 Fed 更加傾向鴿派，美國股市週三却收低。川普總統說，即使中美達成貿易協定，他仍準備對自中國進口商品加徵關稅，確保中國遵守貿易協定的條件。

5 月白銀上漲 0.8% 至每盎司 15.437 美元，但 5 月銅下跌 0.5% 至每磅 2.906 美元。

4 月白金收於每盎司 861.10 美元，上漲 0.2%。6 月鈀金跌回稍早漲幅，下跌 0.2% 至每盎司 1557.90 美元。

今日稍早，因 Fed 的鴿派立場，白金與鈀金雙雙上漲。

許多汽車分析師說，汽車觸媒轉化器由鈀金換成白金，恐難很快成功，但市場充斥改換傳言。本週稍早，鈀金價格高出白金 706 美元，成了改換的巨大誘因，這可能使鈀金受到壓力，白金獲得支撑。