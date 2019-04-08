〈財委會質詢〉長照扣除額敗部復活下周送行政院會討論 拚年底前過關

長照扣除額可望敗部復活，財政部長蘇建榮今 (8) 日證實，目前擬定每人每年扣除額 12 萬元，且不設排富條款，預估將有 35 萬人因此受惠；行政院則表示，長照扣除額條款可望在下周院會通過，預期今年有機會完成三讀，明年申報綜所稅時即可適用。

因應高齡化社會需求，財政部去年原本計畫在所得稅法中新增長照扣除額，但經試算每年恐增加逾 60 億元稅損，基於財政健全考量，財政部只好臨時喊卡，引發外界毀諾、跳票的批評聲浪。

財政部原先規劃，等今年綜所稅申報完畢後，看稅損情況再考慮是否將長照扣除額列入考量，但在民意代表壓力下，行政院今天舉行立法協調會報時，將長照扣除額列入討論項目，不過由於政院對於草案內容不甚滿意，預計最快要下周才會排入院會，目標今年送進立院完成三讀，希望能在明年 5 月申報綜所稅時適用。

蘇建榮今天前往立法院財委會備詢時證實，正在研議在個人綜所稅中新增長照扣除額，目前規劃每人一個月給予 1 萬元扣除額，一年共 12 萬，且考量每個人老後都會需要長照，因此該扣除額人人適用，也就是沒有排富條款。

根據財政部先前草擬方案，長照扣除額完成三讀通過後，未來不論聘僱外籍或本籍看護，以及到長照機構住宿，都可適用長照扣除額。



