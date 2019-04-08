群電首季營收72.29億元創同期新高 法人估今年營收雙位數成長

群光電能 (6412) 公佈 3 月自行結算合併營收為 26.97 億元，較上月增加 38.7%，年成長 11.7%，連續 3 個月創下同期歷史新高。2019 年第一季合併營業額為 72.29 億元，與去年同期相比成長 15.9%，在 PC 相關、雲端智能與消費型三大產品應用出貨動能均優於預期的帶動下，首季營收再創同期歷史新高。法人表示，今年全球經濟情勢多變，加上 Intel 處理器缺貨，打亂品牌廠出貨節奏。而群光電能在電源產品品質、交貨速度及彈性等關鍵能力均優於業界，在不穩定的產業環境中，群光電能優異的供貨能力於眾多廠商中脫穎而出，也促使其在電競筆電、Type C 筆電電源等高值產品的市占率持續提升。



法人指出，電源產業去年遭受關鍵零組件的缺貨影響，出貨及獲利表現受到壓抑。反觀今年，上游原物料價格及供貨較去年穩定許多，暨去年底 MLCC 價格出現反轉後，近期 MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體) 傳出缺貨情形緩解的好消息，有助於推升群光電能 2019 年的出貨及獲利成長動能。法人預估，群電 2019 年營收上看雙位數成長，營收與獲利可望再創佳績。