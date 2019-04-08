〈財委會質詢〉高雄市府不放人華南金董座人事生變？財長：下周定案

公股人事大地震餘波盪漾，原先預定 15 日接任華南金 (2880-TW)、銀董事長、高雄銀行董事長張雲鵬傳出高雄市政府不願放人，恐讓人事案生變，但財政部長蘇建榮今 (8) 日表示，相關人事案下周就會定案，意指該人事案不會因此有變化。

包括土地銀行、彰化銀行、合庫銀與第一金等公股高層人事今天進行交接，其中又以第一金、銀董座人事案最受矚目，成為今天財委會立委砲轟焦點，現在又傳出即將接任華南金、銀董事長張雲鵬可能因高雄市政府不肯放人而有變化。

華南金、銀董事長吳當傑今天將卸下董座職務，張雲鵬因目前仍為高雄市政府在高銀的法人代表，需從高雄銀辦理辭職後才能北上就任，預定 15 日將正式接任華南金、銀董事長。

蘇建榮今天在立院受訪時說，根據目前掌握的資訊，華南金人事下周就會有結果，言下之意，張雲鵬仍按原本預定在 15 日接任華南金董座。

張雲鵬 2017 年 6 月因屆齡卸下華南金、銀總經理，並在時任高雄市長陳菊力邀下入主高雄銀，由於現任華南金、銀董事長吳當傑 6 月即將屆滿卸任，政院考量張雲鵬在華銀任職 40 年，不僅熟悉華銀業務運作也與大股東林家互動良好，被視為適合的接任人選。

不過今天傳出高雄市府基於慶富案相關業務缺失的檢討改善尚未完成，且後續調查張雲鵬接續任內完成，加上 25 日高銀將針對慶富案進行專案報告，市府認為，仍需借重張雲鵬的金融專業協助，認為此時不適合同意張辭任高銀董事長，希望中央諒察。