〈國泰金法說〉總座李長庚：壽險業海外投資 台灣領先韓國好幾年

國泰金 (2882-TW) 今 (25) 日召開法說會，針對近期外界關切壽險業過度投資海外，金管會主委顧立雄甚至要去研究韓國模式，對此，國泰金總經理李長庚表示，我國海外投資上限 45%，韓國只有 30%，我們其實是領先韓國好幾年，韓國現在還要學我們，李長庚開玩笑表示：「壽險業大量投資海外，其實是功在社稷，造福百姓，應該要頒個褒揚狀。」

李長庚表示，台灣保險業海外投資佔整體可運用資金 68%，不只立委關心，他在很多場合也開玩笑說應該頒給壽險業一個褒揚狀「功在社稷、造福百姓」。

李長庚說，第一、台灣壽險業可用資金超過 2 兆元，其中，68% 投資海外，這些錢在國內是低度利用的資金，保險業透過投資能力提升、風險控管到海外去把錢賺回來台灣，對台灣經濟或多或少有幫助。

第二、同樣地把錢放在存款，收益相對比較低，但保險業透過國外投資，收益相對提高。

第三、保險業本身的保單銷售，在銀行的財富管理手續費收入是很重要一塊，也幫銀行年年獲利創新高。

第四、各家保險公司大舉徵理專，創造台灣就業機會，也因為理專、業務員獎金增加，促進國內消費，

第五、對中央銀行來講，每年保險業都在去化那麼多錢，它省了回收資金的麻煩。同時，過去幾年，外資大量投資台灣的股票，保險業剛好匯出，讓台灣的外匯市場保持平穩。

李長庚問:「保險業投資海外創造那麼多效益，我那樣開玩笑有沒有不對？如果反過來沒有保險業 2 兆的保費收入，沒有 1 兆的海外投資，我們國內的流動性會更多，頭寸更浮濫，那你認為一年期定存還能維持 1% 嗎？更多人收入會更低，收益也會更降低，消費會更好嗎？」所以從系統性思考來看，壽險業投資海外有其價值和貢獻存在。

但立委可能擔憂保險業這樣是否承受太大的風險？如果雷曼事件再度發生，風險控管能力夠不夠強，會不會造成台灣系統性風險？李長庚坦言，這樣的指教和擔心的確是保險業需要關心的。

至於金管會主委想要研究「韓國模式」，李長庚表示，韓國壽險業的財報裡面，到去年 11 月底，有 42.7% 投資在政府公債，但台灣壽險業投資在政府公債比例很低，只有 5.58%，主要是南韓公債發行量 1060 億美元，台灣只有 170 億美元，是台灣的六倍大。

李長庚進一步點出台韓公債殖利率的利差，也是導致保險資金不留在國內投資的主因之一。

李長庚指出，2009 年底台灣十年期公債利率 1.47%，韓國是 5.31%，台韓公債利差 3.84 個百分點，到 2013 年台灣是 1.68%，韓國 3.65%，所以利差 1.97 個百分點，2017 年底台灣 0.95%，韓國 2.47%，利差仍高達 1.52 個百分點，2018 年底台灣十年期公債 0.86%，韓國還有 1.99%，利差 1.13 個百分點。李長庚說：「那是韓國國內有可投資的標的，光投資國內就夠何必冒險到海外投資。」

但是，李長庚強調，近年南韓公債利率也在下滑，南韓壽險業亦開始增加轉往海外投資的比例，韓國海外投資比重已經從 2013 年的 4.75%，到去年 11 月提高到 14.５%，海外投資超過 20% 的壽險公司甚至已有 6 家，南韓監理官也已向國會爭取提高保險業海外投資上限，要從 30% 拉高到 45%，甚至無上限，且打算學習台灣的外匯價格變動準備金制度。

李長庚表示，台灣壽險業領先南韓許多年，但因為台灣國內可投資工具太少，台韓兩國公債市場差異非常大，台灣壽險業有不得不投資海外的需要，且李長庚強調， 韓國保險海外避險真的不如台灣，台灣領先韓國好多年，現在韓國都要來學習台灣了，我們千萬不要開倒車。