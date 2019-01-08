群光去年營收872.6億元創高 今年挑戰900億元大關

群光 (2385) 公告 12 月業績，單月合併營收為 70.4 億元，月減 13.8%，年增 7%。累計 2018 年合併營收達 872.6 億元，創下歷史新高紀錄，年成長 12%。該公司上季合併營收 234.5 億元，季減 6.1%，年增 12%，主要動能來自於智慧家庭 (如智慧門鈴、智慧音箱、無線網路攝影機等) 與電競相關產品在購物季強勁的市場需求拉抬。



根據 IDC 報告，預估至 2022 年，智慧居家安控裝置全球出貨量約達 2.5 億台、智慧音箱全球出貨量則約可達 2.3 億台。因兩大市場仍處於快速成長期，可望為群光挹注成長動能。



群光去年前三季 EPS 為 3.93 元，法人預估全年應可維持 5 元以上的水準。展望今年，新業務催動，合併營收有機會突破 900 億元大關，再創歷史新高，後續進一步邁向千億元規模。