美吉吉-KY 2月營收年增12% 訂單遞延＋歐洲回溫 Q1有望淡季不淡

國際石塑地板製造業者美吉吉 - KY(8466)2 月合併營收達 2.37 億元，月減 20.96%，年增 11.65%；累計 1-2 月合併營收達 5.37 億元，亦較去年同期成長 6.5%。美吉吉 - KY 表示，第一季向為傳統出貨淡季，且 2 月適逢農曆春節期間工作天數較少影響，雖然使得中國地區旗下美吉吉與普隆等自有品牌部分訂單出貨遞延，惟受惠集團外銷 ODM 訂單需求仍保持良好成長動能，尤其係歐洲地區主要客戶拉貨力道轉強，帶動 2 月歐洲地區銷售表現較去年同期成長。



美吉吉 - KY 指出，看好中國地區對於石塑地板產品接受度打開，帶動旗下美吉吉與普隆兩大自有品牌近年銷售表現保持高雙位數成長，為創造旗下自有品牌業務邁入下一營運成長階段，除目前已於重慶、北京、上海、廣州、武漢、西安及瀋陽等共有 7 個經銷據點，在市場版圖拓展布局再下一城，於 3 月 1 日宣布成都新營業據點正式開幕，除深化當地產品銷售表現，並就近滿足西藏、四川、重慶等地區現貨市場需求，有望旗下品牌市占率表現隨著銷售規模放大而齊步走升，帶動集團整體營運保持良好成長動能。



展望 2019 年第一季，美吉吉 - KY 維持審慎樂觀看法。一方面，隨著自有品牌部分遞延訂單將陸續於 3 月逐步交貨，且看好自有品牌業務持續擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，以及 LVT 與 SPC 新款系列產品推出等，有助於帶動中國地區營收比重進一步提升，另一方面，歐洲地區主要客戶已回復過往出貨表現，整體出貨量有機會較去年持續升溫，再加上其他外銷市場布局則持續推動業務策略調整，朝 ODM 業務接單轉型，以有效發揮自動化生產效益，以期創造集團整體營運繳出淡季不淡之亮麗成績。

