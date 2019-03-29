華為公布營收獲利成長「雙位數」 手機貢獻最大

華為雖然未上市交易，但公司仍在今 (29) 日舉行業績發表大會。營收與獲利均呈現雙位數成長，而手機業務首度躍居成為華為最大營收貢獻來源。

圖: AFP

2018 年營運重點

營收人民幣 7212 億元，年增 19.5%。

淨利人民幣 593 億元，年增 25.1%。

研發費用達人民幣 1015 億元，占銷售收入 14.1%，位居歐盟公布的 2018 年工業研發投資排名第五位。華為近十年投入研發費用總計超過人民幣 4800 億元。

手機業務首次成為集團第一大營收來源，而消費者業務首度成為第一大營收支柱，全年營收人民幣 3489 億元，年增 45.1%，占總營收 48.4%。

四大主要市場（中國、亞太、EMEA、美國）營收均有 15% 以上的成長。中國市場營收貢獻比重達 51.6%，連續第二年貢獻超過 50% 的營收。

營運展望

今年前兩個月，華為營收成長超過 30%，三大業務部門都有兩位數的成長。預測今年隨著電信營運商投入 5G 建設，全球產業數位化的機會及消費者業務的需求帶動之下，華為營收仍然會有兩位數的增長。

華為計劃投資 20 億美元，在未來五年內提升產品安全能力，希望建立網路安全新標桿；這兩年所有的重大網路安全事故，沒有一件和華為有關。

2018 年全球電信設備投資以美元計算，年增 0.2%，主要因為 4G 的大規模建設大致完成，5G 剛剛開始。而 2019 年全球大規模投入 5G 興建後，相信這方面業務華為能有所成長。