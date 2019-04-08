永大經營權添變數 權威機構ISS建議全數外資支持泛市場派

永大 (1507) 經營權將添變數，外資投資權威機構 ISS 出具關鍵投票建議書指出，建議全體外資支持「泛市場派」所提名之獨立董事人選。永大獨董陳世洋在獲悉報告後表示，這是台股史上第一次，外資全數支持泛市場派在股東會的全面改選董事案(泛市場派囊括三席應選獨立董事的支持)。陳世洋指出，該建議書已明確表達外資對本次公開收購案各方所作所為的回應。他表示，ISS 報告書認為公司管理階層沒有照顧到全體股東的最大利益，且該報告建議不支持公司派的四大理由，包括一、對收購方日立提出的二份價格合理性意見書皆採「無保留意見」對外說明，有誤導投資人之嫌。



二、公司土地重估價可提出而不提出，嚴重影響股東是否應將手中持股賣出的判斷。三、永大董事會排除競爭者禁止競價。四、名譽董事長職務及酬薪條例未經董事會決議，也不在核決權限之內，卻逕付實施，損及公司利益。



該報告也特別提及並肯定，獨立董事陳世洋藉由他在會計專業領域來協助全體股東，善盡其責任與義務。



目前永大的外資持股比約 50.5%，若扣除日立、Otis 及 Schindler 三大外資持股後，實際可參與投票的外資持股比例約 15-17%。



ISS 是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構。ISS 在台股最經典一役就是在 2015 年矽品召開股東臨時會前夕，針對「鴻海與矽品結盟案」建議投下反對票，讓日月光有機可趁得以成功收購矽品。

