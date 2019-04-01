〈永大經營權之爭〉公司派首度出面澄清 抨擊獨董陳世洋嚴重損害公司利益

電梯大廠永大 (1507-TW) 經營權之爭持續延燒，永大公司派今 (1) 日首度出面，總經理蔡鋒杰親自澄清表示，董事會對收購價格合理性僅能提供建議權，並無決定權，且日立去年 10 月發表收購決議至今，也沒有其他公司向永大正式提出收購要約，且日立已提高收購價格，獨立董事陳世洋仍執意召開臨時股東會，嚴重損害公司利益。

蔡鋒杰今首度出面喊話，認為永大成立 50 年來沒有弊端、也沒有負面新聞，但因市場有心人士介入董事改選，讓永大遭惡意抹黑，尤其市場派支持的獨董陳世洋，指控董事會多數成員未盡忠實義務，損害股東利益，造成永大及董事名譽受損。

針對為何董事會僅接受日立的盡職調查 (DD) 提案，蔡鋒杰說明，另外 2 家電梯大廠近年來透過託管銀行名義，陸續增持永大持股至 5% 以上，直到去年股東常會董事改選後，才發現 2 家海外投資專戶各當選 1 席董事，其當選董事 3 個月後，才取得資料發現 2 家大廠在內。

蔡鋒杰指出，2 家大廠持有永大股權企圖不明，從未正式向公司提出合作計畫，也沒有任何業務合作關係，甚至在台灣及中國都是永大競爭對手。在日立提出盡職調查的提案後，便提出相同要求，在當選董事後也未解除競業禁止，自然令公司懷疑入主動機，更難以接受其盡職調查提案。

蔡鋒杰表示，永大從早期的技術提攜發展至技術合作、管理制度等，均源自日立集團，且日立對永大持股從未變動，更未在市場上操作永大股票，雙方已建立極深厚的信任與合作關係。而 DD 非公開收購的必要程序，且日立 DD 僅為永大的優先考量、而非唯一考量，若日立公開收購未成就，也不排除接受其他公司的 DD。

針對收購價格，蔡鋒杰表示，董事會對收購價格合理性僅能提供建議權，並無決定權，只能就收購價格是否落在合理區間內提供建議，且就日立去年 10 月發表收購決議至今，也沒有其他公司向永大正式提出收購要約。

蔡鋒杰也說，市場派推薦的董事人選，不乏本公司退休及現任主管，他們對永大的成長固然有汗馬功勞，但卻為了個人利益忘卻永大栽培及照顧之恩，缺乏領導者應有的誠信特質，是否能應對現今市場的嚴峻考驗，帶領永大朝下一階段發展，令人存疑。

蔡鋒杰也強調，目前日立已提高收購價格至每股新台幣 65 元，股東臨時會召集理由已不存在，但陳世洋仍執意召開臨時股東會，嚴重損害公司利益。

此外，從日前臨股會開會通知書寄出後，蔡鋒杰表示，公司不斷接到股東投訴電話，指稱代收委託書通路商以惡質手段騙取委託書，並質疑公司洩漏個資，抨擊市場派惡質的徵求行為，令股東不堪其擾，嚴重損害公司名譽。