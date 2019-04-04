〈清明連假何處去〉春季最受歡迎三大旅遊主題出列 二大遊樂園孩童免費

清明連假開啟第二季春遊旺季序幕，雄獅旅遊 (2731-TW) 指出，國人春季最喜愛旅遊主題前 3 名依序為賞油桐花、賞螢火蟲和澎湖離島花火慶典，而六福 (2705-TW) 旗下六福村以及大魯閣旗下 30 家據點，均在 4 月啟動回饋活動，推出 12 歲以下孩童免費玩 (六福村免費期間僅 4/4-4/7)，藉此吸引家庭客群，旅遊業者建議，無論是待在市區遊戲場或是到郊外踏青，都別忘了留意相關優惠活動。

油桐花於 4-5 月是最佳賞花季節，雄獅進一步推薦私房賞桐秘境─苗栗銅鑼天空步道，並可順遊造訪繡球花知名景點花露休閒農場，晚間夜訪獅頭山賞螢火蟲。

近來賞花最熱門去處就是擁有國際級水準的台中世界花卉博覽會，台中花博開幕至今，參觀人次已突破 600 萬，園區共分成后里馬場森林園區、外埔園區、豐原葫蘆墩公園三大展區，建議旅客把握最後展期。

雄獅也說明，造訪花博的旅客還能順遊台中最新購物聖地三井 Outlet Park、高美濕地夕照和豐原廟東商圈等知名景點。

另外，隨著韓流話題發燒，高雄觀光正夯，雄獅指出，可造訪蓮池潭風景區賞蓮、旗津老街，或是充滿文創氣息的台鋁 MLD 生活廣場、彩虹貨櫃聚落 KUBIC 集盒。

六福為搶攻連假親子出遊商機，推出兒童節連假期間 (4/4-4/7) 享 12 歲以下免費入園，兒童劇戲票現場優惠加購 299 元。

據了解，目前六福莊兒童節連假訂房率已逾 70%，而連假期間六福村預計將有超過 4 萬人入園遊玩。

而全台最大連鎖親子與休閒運動業者大魯閣集團也宣布，旗下品牌分別有大魯閣遊戲愛樂園、大魯閣棒壘球打擊場以及鈴鹿賽道樂園，聯手打造專屬的《兒童月》免費活動，4 月全台 30 間旗下企業門市均開放 12 歲以下免費玩。