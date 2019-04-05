景氣太差 三星電子第1季獲利估較上年同期大減60%

由於顯示器和記憶晶片業務疲軟，三星電子 (005930-KR) 第 1 季的獲利可能比一年前下降近 60%。

這家韓國科技巨頭週五 (5 日) 表示，截至 3 月的 3 個月營業利潤約為 6.2 兆韓元 (55 億美元)，比 2018 年第 1 季的 15.64 兆韓元大幅下滑，也低於分析師預計的 6.8 兆韓元。

三星將在本月稍晚時發布第 1 季財報。

三星股價早盤交易中下跌，落後於走升的韓國基準 Kospi 指數。股市的中性反應可能是因為投資人在上個月三星發出預警後，已經預計 1 月至 3 月期間的獲利下降。

在 3 月的監管文件中，三星電子預計，由於季節性需求疲軟，獲利主體主要記憶體產品的價格跌幅大於預期。這些零件主要用於行動手持設備和企業服務器。

分析師表示，購買記憶晶片的數據中心企業需求放緩以及智慧手機銷售萎縮，已經影響了對三星記憶晶片的需求。但專家表示，該公司並非孤軍奮戰，整個半導體產業都正處於庫存調整期。

經紀公司里昂證券 (CLSA) 高級分析師 Sanjeev Rana 週五表示，三星的獲利預計將在未來幾個月內進一步上漲。

他表示，「我認為這種獲利下滑情形將暫時持續，特別是在記憶體方面，」並補充說，部分記憶晶片的平均售價可能在下季下降 20% 並繼續進一步下滑。「我們預計第 2 季將成為三星和 SK Hynix (000660-KR) 等公司記憶體獲利的低點。」

對於其顯示器業務，三星之前曾表示液晶面板價格下跌幅度超過預期，原因是中國競爭對手的產能擴張，而大型買家對其通常用於蘋果 (AAPL-US) 等高階智慧手機 iPhone 的柔性 OLED 顯示器需求也在下跌。

三星週五表示，第 1 季的綜合銷售額預計約為 52 兆韓元，比去年同期下降 14%。這個數字也未達市場預期。

今年 1 月，這家全球最大的智慧手機製造商對上季獲利發出類似的警告，截至 12 月的 3 個月營業利潤較上年下降超過 28%，並且低於分析師預測值達 18%。