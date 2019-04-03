路透：JDI將供應OLED面板給Apple Watch

路透社在週三 (3 日) 的報導中指出，根據其兩個消息來源，日本的中小型液晶面板大廠 JDI (Japan Display Inc.)(6740-JP) 將於 2019 年的後期，開始供應 OLED 面板給蘋果 (AAPL-US) 的 Apple Watch。

(圖：Investing.com)

這對於在資金面出現缺口的 JDI 而言是一項重大突破，尤其是最新的消息指出蘋果自 2020 年之後，所有的 iPhone 都將採用 OLED 面板。這對未生產 OLED 面板的 JDI 而言，也的確是個令人憂心的問題。

知情人士透露，此項供應合約意味著 JDI 將展開 OLED 面板的生產，這也會為該公司的業績注入寶貴的活水。

JDI 在液晶面板方面的業績不斷下滑，尤其是蘋果在 2018 年 9 月所推出的 iPhone XR，這款蘋果唯一採用液晶面板的 iPhone 在銷售狀況低於預期；而蘋果又積極的在 iPhone 上使用 OLED 面板。

目前全球的 OLED 面板幾乎都掌控在韓國三星電子 (005930-KR) 和 LG Display(034220-KR) 手裡，JDI 能否在 OLED 扳回一城也可說是攸關著該企業的存亡。

JDI 在本週一 (1 日) 的新聞稿中明確指出，該公司除了將從 INCJ (原本的產業革新機構) 取得 600 – 800 億日圓的資金，也積極的尋求引入外國投資者，預估在公司的財務重建上，最終會獲得逾 1100 億日圓的挹注。JDI 原定在本週稍晚正式向外界公布合作對象，但是 JDI 在週三 (3 日) 傍晚發出新聞稿，指出將改到下週前半才會公布合作對象。

而在日經新聞本週一 (1 日) 的報導中，則是出現了台灣 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、淳安電子 (6283-TW)、富邦金 (2881-TW) 以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 的名字，被點名是「台日中聯盟」的成員名單，可能出手投資 JDI。