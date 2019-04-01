JDI證實本週將公布投資對象 股價大漲逾14%！

繼日本多家媒體在上週六 (30 日) 報導日本的液晶面板大廠 JDI(Japan Display Inc.)(6740-JP) 將於本週公布合作的台灣及中國廠商之後，JDI 在週一 (1 日) 發出新聞稿作出了回應。

(圖：Investing.com)

JDI 在該則新聞稿中指出，媒體所報導的消息並非由該公司所釋出，但是也明確指出該公司依舊同時與最大股東 INCJ(原本的產業革新機構) 合作，並一邊找尋其他的外部合作對象。

目前 JDI 與 INCJ 的合作方式，將藉由發行股票及債券的方式來取得 600 – 800 億日圓左右的資金，以及透過將 INCJ 所擁有的債權轉換為優先股的方式，還有其他合作對象的投資，最終將在公司的財務重建上獲得總金額逾 1100 億日圓來持續強化資本結構。如果一切順利的話，將於本週定案並向外界發表合作對象名單。

過去媒體也曾多次報導，以台灣 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 與中國國營基金的「絲路基金」為主的企業聯盟，將對 JDI 投資 600 – 800 億日圓，預估投資比例達 3 – 5 成。由於媒體所報導的投資金額，與此次 JDI 在新聞稿中所提到的數字完全相同，也間接的證實了報導的可信度。

而在日經新聞週一 (1 日) 的報導當中，則是直接指名台灣 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW)、淳安電子 (6283-TW)、富邦金 (2881-TW) 以及中國嘉實基金管理有限公司 (Harvest Fund) 將會是聯盟成員。