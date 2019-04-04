彭博專欄：中國房地產行業的「莽撞少年」 如今日漸成熟

去年 9 月，中國第三大房地產開發商的一席話在全國乃至海外激起波瀾。

萬科企業股份有限公司董事會主席郁亮警告稱，萬科未來三年的目標只是「活下去」。作為該行業為數不多的幾家投資級公司之一，萬科的此番坦白令人震驚，承認政府去槓桿化運動的嚴重擠壓效應。郁亮的評論是及時的。不久之後，亞洲美元垃圾債的平均殖利率 (主要由中國房地產開發商的債券決定) 飆升。

六個月改變了什麼。目前，房地產公司正在蓬勃發展。今年，萬科在上海新河濱項目開盤時推出了 126 套豪華公寓，其中超過 70% 的公寓迅速售出。每套公寓的價格在 2500 萬至 3500 萬元人民幣 (370 萬美元至 520 萬美元) 之間，這是信心回歸的一個非常明顯的信號。

瑞士信貸集團估計，今年上市中國地產開發商的銷售將平均成長 18%。最重要的是，開發商可以再次進行再融資。在經歷了兩年漫長的「干旱期」後，一家評級為垃圾級的房地產集團禹洲地產，已獲監管部門批准發行 35 億元人民幣債券。

當然，令人擔心的是，中國開發商仍然魯莽，並將拿債券投資者的資金去瘋狂冒險。例如，有什麼可以阻止中國恆大利用其 1 月份籌集的 30 億美元投資電動汽車呢？電動汽車是中國恆大董事局主席許家印的新寵項目。

然而，有一些初步跡象表明該行業正開始成長。看看它對政府削減企業債務計畫的反應吧。2018 年，新房地產項目開工量較上年同期成長 17%，但完工量（以建築面積衡量）下降了 17%。

Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場。本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。