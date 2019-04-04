白宮經濟顧問：中國首度承認美國的智財權竊盜+網路駭客指控有理

白宮經濟顧問 Larry Kudlow 週三 (3 日) 告訴記者，中國首次承認美國對知識產權盜竊、強制技術移轉和網路駭客的抱怨是合理的。

Kudlow 在《基督教科學箴言報》主辦的一個活動上告訴記者，「他們第一次承認我們有理。而且非常站得住腳，」他說，之前，「他們一概否認。」

他補充指出，「我認為這將導致談判結果良好。」

Kudlow 表示，這番說法來自中美之間的貿易談判。他甚至表示，即使是中國領導人習近平也在阿根廷舉行的 G20 峰會晚宴上表示願意傾聽美方的擔憂。他和美國總統川普在峰會上見了面。

他表示，「習主席並沒有說，『不，我們沒有，不，我們沒有，不，我們沒有。』他很樂於傾聽。就較低層次而言，我們聽到了中方的說法。這是個很大的進步。」

中國駐美使館沒有對 Kudlow 的說法發表評論。

根據 Kudlow 的說法，中國智慧手機製造商華為的問題並沒有在會談中提及。華為正面臨美國司法部兩起涉嫌竊取商業機密和欺詐案件的指控。

他說，「華為的問題一直都沒有出現在貿易談判中，」「到目前為止，我們將其視為法律問題。」

華為在上月提起的訴訟中聲稱，禁止政府機構購買華為手機的美國法律違憲。美國安全專家擔心中國政府可能會使用華為的設備刺探美國政府特工。華為先前否認將把數據交給中國政府。

Kudlow 的這番談話正好是最新美中糾紛發生之際。根據法院文件顯示，一名中國公民被指控向美國特勤局作出虛假陳述，混入川普在佛州的海湖莊園 (Mar-a-Lago) 度假村，並攜帶有「惡意軟體」的隨身碟。