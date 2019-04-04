矚目中美貿易 却忽略了股市的更大風險：歐洲經濟緊縮

近來，投資人的焦點都集中在中美貿易協商，希望一項解決方案能為全球經濟打一劑強心針。然而至少有一位分析師說，市場可能忽略了更大的風險：歐洲經濟緊縮。

美銀美林分析師昆蘭 (Joe Quinlan) 說：「對美國大型企業而言，歐盟經濟衰退才是更大的風險，遠大於中美貿易協商失敗。」對 S&P 500 企業而言，外國銷售佔總營收的 43% 至 47%。

昆蘭在週二發布的研究報告中寫到：「歐洲仍是美國跨國企業最重要的市場，該地區佔全球外資企業營收的 55%。」

他說，2018 年，美國企業在歐洲的獲利達 2840 億美元，創新高點，較一年前上升 7%。相形之下，美國企業在中國獲利僅 133 億美元，較一年前上升 1.1%。

「換言之，美國在歐洲的企業可支付較高的股利，」昆蘭說。儘管歐洲經濟下滑，但美國企業在歐盟的獲利却快速增加。「然而，由於投資的不確定性上升，使得美國跨國企業遭遇了更多的挑戰。而長期以來，美國企業都是靠著歐洲，推升其非來自美國的獲利成長。」

雖然中國近來的經濟數據令人鼓舞，但歐洲數據則未能跟上腳步，英國脫歐的不確定性，拖累了歐洲經濟。

「歐元區經濟成長減緩，英國與歐盟在英國脫歐議題上，迄今未能找到解決方案，這使得美國大型企業的獲利遭遇到風險，」昆蘭寫到。「歐洲發生的事，影響不會只停留在歐洲。」