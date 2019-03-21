〈財報〉騰訊Q4獲利低於預期 淨利年減32%

港股重量級藍籌騰訊 (0700-HK) 週四 (21 日) 盤後公布第 4 季及 2018 年全年財報，財報顯示，騰訊去年 Q4 淨利為人民幣 142.3 億元，不僅低於市場預期的人民幣 175.5 億元，年增率更是大跌 32% 。按非通用會計準則 (Non-GAAP)，去年獲利年增 19% 至 774.69 億元，每股配港幣 1 元股利。

財報公布前，騰訊股價週四 (21 日) 表現承壓，大跌 1.9% 或港幣 7 元，收 363 元。騰訊昨天曾攻上 371.2 元並創 7 個月高，但近期均未能站穩 370 元上方。

(圖表取自 Google)

騰訊第 4 季財報關鍵數據如下：

Q4 營收為人民幣 849 億元，年增 28%，優於市場預估的 833.8 億元。

Q4 淨利為人民幣 142.3 億元，年減 32%，低於市場預估的 175.5 億元；全年淨利為人民幣 787.2 億元，年增 10%，低於市場預估的 822.9 億元。

Q4 手機遊戲營收為人民幣 190.0 億元，年增 12%；全年手機遊戲營收則為人民幣 778.0 億元，年增 24%。

Q4 網路廣告收入為人民幣 170.3 億元；全年網路廣告營收則為人民幣 581 億元，年增 44%。

Q4 PC 遊戲營收為人民幣 112 億元，年減 13%；全年 PC 遊戲營收為人民幣 506 億元，年減 8%，原因為 PC 遊戲用戶持續轉移至手機當中。

騰訊也公布社交平台與遊戲等業務概況。數據顯示，截至 2018 年底，微信及 WeChat 的合併月活躍帳戶數增至約 10.98 億，微信進一步提高在低線城市的滲透率，覆蓋更廣泛的用戶年齡層，每天平均有超過 7.5 億微信用戶閱讀朋友圈的發帖。

騰訊 2018 年的日均總支付交易量超過 10 億次，商業支付收入年增逾一倍，在 2018 年第 4 季，月活躍商戶年增逾 80%。