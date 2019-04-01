蘋果電動車「整車現身」有影？蘋果挖角特斯拉頂尖技術高管

特斯拉執行長馬斯克曾在 2015 年時說過：「我們常開玩笑說蘋果就是特斯拉的人才墳墓，他們總是挖腳被我們裁掉的員工。」但目前這句玩笑話，似乎正為特斯拉的經營前景帶來隱憂，因蘋果近日傳出已挖角了特斯拉前電動汽車動力系統部門副總裁 Michael Schwekutsch。

Schwekutsch 專精於電子動力傳動系統，曾幫助設計了 Model 3 的動力傳動，並且還致力於開發「前沿驅動系統」，Michael Schwekutsch 在汽車行業業內擁有數十年經驗，在特斯拉任職時打造了特斯拉跑車 Roadster II 和電動卡車 Tesla Semi 的驅動技術。

Michael Schwekutsch 此前服務於全球知名汽車零件製造商博格華納 (BorgWarner) 與吉凱恩公司 (GKN Driveline)，曾參與過 BMW i8、飛雅特 500 eV、Volvo XC90、保時捷 918 Spyer 電動和混合動力系統等項目研發。

市場熱議，蘋果多年來不停傳言在打造自家汽車，究竟蘋果打算建立自己的電動車品牌，還是打算只專注在發展自動駕駛的相關軟體？日前蘋果執行長的 Tim Cook 所提出的無人自駕車「泰坦計畫」(Project Titan)，究竟仍在進行，還是已被扼殺？

這項蘋果是否打算「自己打造電動車」的疑雲，在近日特斯拉的工程副總裁離職、又重新在蘋果公司露面後，似乎又有了更進一步的推測。特斯拉前電動汽車動力系統部門副總裁 Michael Schwekutsch 這個月才宣布離開特斯拉，目前已跳槽到蘋果。

據電動汽車新聞網站 Electrek 報導，Schwekutsch 加入了蘋果的特別計畫部門裡的高級工程總監，其中包括泰坦計畫，據悉，他是最新加入該計畫的特斯拉頂級工程師團隊之一。

此一消息似乎釐清了蘋果是否真的在研發自家汽車的謎團， 先前釋出的消息，常以為蘋果的泰坦計畫只是一個包含了其他車輛的自動駕駛軟件系統。

Schwekutsch 與其他前特斯拉高層人員 Doug Field 和 Bob Mansfield 一同加入蘋果，他們都是特斯拉的多年工程主管。據說蘋果還繼續在招攬「其他幾位前特斯拉員工」。

(圖: AFP)

Schwekutsch 跳槽，對特斯拉無疑是一大損失，但在過去幾年特斯拉和 Apple 間互相挖角的情況屢見不鮮，費爾德甚至是先從 Apple 跳槽到特斯拉 5 年後，又重回蘋果懷抱。

市場分析，這將是蘋果將攻進電動汽車市場，與特斯拉一同競爭的證據。激進的專家更表示，未來特斯拉將和蘋果合作，或是被蘋果收購。