〈觀察〉看淡景氣後市 銀行晴天先存糧大舉提列備抵呆帳

國銀龍頭台灣銀行大舉增逾百億元的備抵呆帳準備，引發台灣金控獨立董事的連番質疑，但其實從數據來看，國銀這兩年在踩了慶富與華映等授信地雷後，加上今年面臨經濟成長動能趨緩的壓力，讓銀行不敢大意，紛紛採行晴天儲糧策略，積極拉高呆帳覆蓋率，替未來潛在的呆帳風險預做準備。

台銀從去年以來到今年 2 月底止，一口氣提了 103 億元的備抵呆帳，以今年來說，前兩月稅前盈餘 47 億元，台銀就提列了 30 億元備抵呆帳準備，引來外界關注，質疑銀行有授信品質惡化的隱憂。

從金管會統計資料來看，本國銀行近兩年呆帳覆蓋率確實有逐年攀高的跡象，從前年 2 月整體銀行呆帳覆蓋約 462.77%，去年則攀升至 477.04%，到了今年 2 月呆帳覆蓋率已經攀高至 553.12%。

以企金放款大戶公股行庫為例，八大公股行庫中，截至今年 2 月，呆帳覆蓋率前三高分別為兆豐、華銀與土銀，其中兆豐與華銀的呆帳覆蓋率都在 800% 以上，土銀也有 735%，遠高於市場平均值。

根據公式，呆帳覆蓋率計算方法為：呆帳費用 (分子) 除以逾期放款餘額 (分母)，也因此當呆帳覆蓋率飆升，除了銀行增提備抵呆帳費用外，也可能是銀行積極催收打呆，降低逾期放款餘額所致。

行庫主管表示，銀行通常一個月會從獲利提列 3 到 5 億元作為備抵呆帳，如果遇到爭議性高、繳息還款延遲等授信案時，銀行評估債權回收機會不大時，通常會依規定逐步提列呆帳，或是乾脆全數提列，屆時呆帳覆蓋率也會跟著降低，為避險呆帳覆蓋率急速下滑，或是低於平均值影響資產品質，讓銀行近一年來趁著獲利狀況穩定時，相繼拉高呆帳覆蓋率，晴天先存糧。

行庫主管指出，一般來說，通常大舉提列備抵呆帳，除了是為了打消呆帳外，主要還是與看淡景氣有關，尤其國際財務報導準則第 9 號公報 (IFRS9) 上路後，呆帳提列原則已經從已發生損失才提列，改採預期信用損失減損模式評估，換言之，銀行大舉提列備抵呆帳，與銀行看壞景氣後市、擔憂未來可能出現大筆呆帳難以回收較有關係。